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28 марта, 07:06

В Дагестане произошло землетрясение

ГУ МЧС по Дагестану сообщило о землетрясении в республике магнитудой 4

В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 01:15 на границе Сергокалинского и Каякентского районов на глубине два километра зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4", — говорится в сообщении.

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Единая дежурная диспетчерская служба уточняет, что толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее Лайф сообщал, что на месте гигантского разлома в оливковой роще в турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение. По данным местных властей, его магнитуда составила 5,3 балла.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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