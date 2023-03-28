В Дагестане произошло землетрясение
ГУ МЧС по Дагестану сообщило о землетрясении в республике магнитудой 4
В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 01:15 на границе Сергокалинского и Каякентского районов на глубине два километра зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4", — говорится в сообщении.
Единая дежурная диспетчерская служба уточняет, что толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее Лайф сообщал, что на месте гигантского разлома в оливковой роще в турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение. По данным местных властей, его магнитуда составила 5,3 балла.
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