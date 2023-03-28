В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 01:15 на границе Сергокалинского и Каякентского районов на глубине два километра зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4", — говорится в сообщении.

Единая дежурная диспетчерская служба уточняет, что толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.