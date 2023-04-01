На Камчатке зафиксировали землетрясение

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Подземный толчок произошёл вечером в субботу, 1 апреля, на востоке края. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в 21:58 по местному времени (12:58 мск). Очаг залегал на глубине 93 километров в 136 километрах от села Мильково.