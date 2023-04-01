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1 апреля, 11:34

На Камчатке зафиксировали землетрясение

На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Подземный толчок произошёл вечером в субботу, 1 апреля, на востоке края. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в 21:58 по местному времени (12:58 мск). Очаг залегал на глубине 93 километров в 136 километрах от села Мильково.

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает примерно 143 тысячи человек.

Обложка ©

ТАСС / Верещака Елена

Иван Косицын
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