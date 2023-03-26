В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает примерно 143 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Пока данных о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее Лайф писал, что в Миссисипи и Алабаме 26 человек погибли в результате торнадо. Порывы ветра достигали 129 километров в час.
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