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26 марта, 12:11

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает примерно 143 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Пока данных о пострадавших и разрушениях нет.

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение

Ранее Лайф писал, что в Миссисипи и Алабаме 26 человек погибли в результате торнадо. Порывы ветра достигали 129 километров в час.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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