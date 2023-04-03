Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил
Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Обложка © Twitter / @laviniadurer
На Курилах ощутили мощное землетрясение, которое произошло сегодня у берегов Камчатки. Однако до этих островов подземные толчки дошли уже значительно ослабленными. Они ощущались лишь примерно на два балла.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в сахалинском управлении МЧС.
Оперативные группы в регионе проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.
Напомним, землетрясение, которое произошло сегодня на Камчатке, было магнитудой 6,9. Эпицентр был в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было.