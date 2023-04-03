Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

На Курилах ощутили мощное землетрясение, которое произошло сегодня у берегов Камчатки. Однако до этих островов подземные толчки дошли уже значительно ослабленными. Они ощущались лишь примерно на два балла.

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в сахалинском управлении МЧС.

Оперативные группы в регионе проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.