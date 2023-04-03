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3 апреля, 05:12

Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

<p>Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/laviniadurer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@laviniadurer</a></p>

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Обложка © Twitter / @laviniadurer

На Курилах ощутили мощное землетрясение, которое произошло сегодня у берегов Камчатки. Однако до этих островов подземные толчки дошли уже значительно ослабленными. Они ощущались лишь примерно на два балла.

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

Последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Фото © Twitter / @laviniadurer

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в сахалинском управлении МЧС.

Оперативные группы в регионе проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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Напомним, землетрясение, которое произошло сегодня на Камчатке, было магнитудой 6,9. Эпицентр был в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было.

Анатолий Симоненко
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  • землетрясения
  • Происшествия
  • Камчатский край
  • Сахалинская область

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