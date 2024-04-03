Землетрясения разрушили ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване

Несколько зданий в городе Хуалянь оказались разрушены после серии землетрясений у восточного побережья Тайваня. В социальных сетях местные жители делятся кадрами с места событий.

В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © X / UHN_Plus / X / UHN_Plus / X / UHN_Plus

На опубликованных кадрах видно, что землетрясения повалили несколько крупных высоток, были ли в них в тот момент люди, пока не известно. На некоторых фото можно увидеть, что первые этажи повреждённых зданий оказались вдавлены в землю.

По информации издания ETtoday, землетрясение магнитудой 7,5 стало сильнейшим за последние 25 лет. Последнее стихийное бедствие магнитудой 7,3 было зафиксировано на Тайване 21 сентября 1999 года. Сейсмологи, в свою очередь, уточнили, что эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15,5 км.