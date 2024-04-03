Землетрясения разрушили ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване
Несколько зданий в городе Хуалянь на Тайване разрушены после серии землетрясений
Несколько зданий в городе Хуалянь оказались разрушены после серии землетрясений у восточного побережья Тайваня. В социальных сетях местные жители делятся кадрами с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что землетрясения повалили несколько крупных высоток, были ли в них в тот момент люди, пока не известно. На некоторых фото можно увидеть, что первые этажи повреждённых зданий оказались вдавлены в землю.
По информации издания ETtoday, землетрясение магнитудой 7,5 стало сильнейшим за последние 25 лет. Последнее стихийное бедствие магнитудой 7,3 было зафиксировано на Тайване 21 сентября 1999 года. Сейсмологи, в свою очередь, уточнили, что эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15,5 км.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Информации о пострадавших пока не поступало. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 произошли к востоку от Тайваня.
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