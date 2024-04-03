Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 01:43

Землетрясения разрушили ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване

Несколько зданий в городе Хуалянь на Тайване разрушены после серии землетрясений

Несколько зданий в городе Хуалянь оказались разрушены после серии землетрясений у восточного побережья Тайваня. В социальных сетях местные жители делятся кадрами с места событий.

В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © X / UHN_Plus / X / UHN_Plus / X / UHN_Plus

На опубликованных кадрах видно, что землетрясения повалили несколько крупных высоток, были ли в них в тот момент люди, пока не известно. На некоторых фото можно увидеть, что первые этажи повреждённых зданий оказались вдавлены в землю.

По информации издания ETtoday, землетрясение магнитудой 7,5 стало сильнейшим за последние 25 лет. Последнее стихийное бедствие магнитудой 7,3 было зафиксировано на Тайване 21 сентября 1999 года. Сейсмологи, в свою очередь, уточнили, что эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15,5 км.

Грузию всколыхнули три землетрясения подряд
Грузию всколыхнули три землетрясения подряд

Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Информации о пострадавших пока не поступало. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 произошли к востоку от Тайваня.

Обложка ©

X / UHN_Plus

Оксана Попова
  • Новости
  • тайвань
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров