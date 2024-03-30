Грузию всколыхнули три землетрясения подряд
В Грузии произошло три землетрясения магнитудой от 4,0 до 4,8
В Грузии 30 марта случилось сразу три землетрясения, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.
Магнитуда первого стихийного бедствия составила 4,8 в 17:44 (16:44 мск). Его эпицентр находится в десяти километрах от города Они в регионе Рача. Второе, магнитудой 4,2, произошло через шесть минут в девяти километрах от города Они. Третье, магнитудой 4.0, — спустя сорок минут в восьми километрах от этого населённого пункта.
Ранее у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек.
Unsplash / Denis Arslanbekov