Грузию всколыхнули три землетрясения подряд

Магнитуда первого стихийного бедствия составила 4,8 в 17:44 (16:44 мск). Его эпицентр находится в десяти километрах от города Они в регионе Рача. Второе, магнитудой 4,2, произошло через шесть минут в девяти километрах от города Они. Третье, магнитудой 4.0, — спустя сорок минут в восьми километрах от этого населённого пункта.