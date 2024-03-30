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30 марта, 17:44

Грузию всколыхнули три землетрясения подряд

В Грузии произошло три землетрясения магнитудой от 4,0 до 4,8

В Грузии 30 марта случилось сразу три землетрясения, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.

Магнитуда первого стихийного бедствия составила 4,8 в 17:44 (16:44 мск). Его эпицентр находится в десяти километрах от города Они в регионе Рача. Второе, магнитудой 4,2, произошло через шесть минут в девяти километрах от города Они. Третье, магнитудой 4.0, — спустя сорок минут в восьми километрах от этого населённого пункта.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Ранее у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек.

Обложка ©

Unsplash / Denis Arslanbekov

Владимир Озеров
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