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24 марта, 04:34

У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

В море Саву у индонезийского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек. Глубина очага составляла 50 километров. Угрозу цунами не объявляли, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Мощное землетрясение произошло в Аденском заливе
Мощное землетрясение произошло в Аденском заливе

Ранее, 21 марта, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, очаг также залегал на глубине 50 километров. Предварительно, никто не пострадал.

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Freepik / Tawatchai07

Лариса Сафронова
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