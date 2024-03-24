У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
В море Саву у индонезийского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек. Глубина очага составляла 50 километров. Угрозу цунами не объявляли, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее, 21 марта, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки, очаг также залегал на глубине 50 километров. Предварительно, никто не пострадал.
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