У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

В море Саву у индонезийского побережья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек. Глубина очага составляла 50 километров. Угрозу цунами не объявляли, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.