Мощное землетрясение зафиксировано вблизи Тайваня

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов объявлена угроза цунами.

Как сообщает главное метеорологическое агентство Японии, стихийное бедствие было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Глубина залегания очага пока не определена. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

После землетрясения угроза цунами была объявлена для входящих в префектуру Окинава японских островов. Ожидается, что волна должна была дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для расположенных в районе основного острова префектуры — Окинавы, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).