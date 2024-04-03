Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 00:30

Мощное землетрясение зафиксировано вблизи Тайваня

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов объявлена угроза цунами.

Как сообщает главное метеорологическое агентство Японии, стихийное бедствие было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Глубина залегания очага пока не определена. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

После землетрясения угроза цунами была объявлена для входящих в префектуру Окинава японских островов. Ожидается, что волна должна была дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для расположенных в районе основного острова префектуры — Окинавы, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Волна землетрясений докатилась до Антальи
Волна землетрясений докатилась до Антальи

Ранее в Грузии случилось сразу три землетрясения. Магнитуда первого стихийного составила 4,8, второго — 4,2, а третьего — 4.0.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Япония
  • тайвань
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров