Мощное землетрясение зафиксировано вблизи Тайваня
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Тайваня
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов объявлена угроза цунами.
Как сообщает главное метеорологическое агентство Японии, стихийное бедствие было зафиксировано в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). Глубина залегания очага пока не определена. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
После землетрясения угроза цунами была объявлена для входящих в префектуру Окинава японских островов. Ожидается, что волна должна была дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для расположенных в районе основного острова префектуры — Окинавы, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (04:00 мск).
Ранее в Грузии случилось сразу три землетрясения. Магнитуда первого стихийного составила 4,8, второго — 4,2, а третьего — 4.0.
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