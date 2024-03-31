Волна землетрясений докатилась до Антальи
В турецкой Анталье произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2
В турецкой курортной Анталье зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки были зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени, их очаг залегал на глубине 15 километров.
Ранее у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 километрах юго-восточнее города Энде, где проживает около 77,2 тысячи человек.
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Unsplash / Desert Morocco Adventure