Волна землетрясений докатилась до Антальи

В турецкой курортной Анталье зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени, их очаг залегал на глубине 15 километров.