Магнитуда самого мощного за последние 25 лет землетрясения на Тайване оценена в 7,7

Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было зафиксировано 25 лет назад — в 1999 году. Видео © X / toshine4u / X / Huberton / X / MrMe397131

Также на сайте Центрального метеорологического управления острова сообщается, что у берегов Тайваня произошло более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 были зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате происшествия ряд зданий разрушились. Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было 25 лет назад — в 1999 году.