Магнитуда самого мощного за последние 25 лет землетрясения на Тайване оценена в 7,7
Японские метеорологи оценили магнитуду землетрясения у берегов Тайваня в 7,7
Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было зафиксировано 25 лет назад — в 1999 году. Обложка © X / toshine4u
Представитель японского национального метеорологического управления на экстренной пресс-конференции уточнил, что магнитуда землетрясения у восточного побережья Тайваня составила 7,7. Изначально сообщалось о мощности в 7,5.
Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было зафиксировано 25 лет назад — в 1999 году. Видео © X / toshine4u / X / Huberton / X / MrMe397131
"Действительно, магнитуда была повышена, но изменений относительно вынесенной угрозы цунами нет", — пояснил специалист.
Также на сайте Центрального метеорологического управления острова сообщается, что у берегов Тайваня произошло более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 были зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате происшествия ряд зданий разрушились. Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было 25 лет назад — в 1999 году.