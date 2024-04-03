Число жертв землетрясений на Тайване выросло до четырёх, пострадало около 100 человек
Последствия разрушений в тайваньском городе Хуалянь после землетрясений. Обложка © X / itsHarishop
В результате землетрясений на Тайване погибло четыре человека. Как сообщает China Times со ссылкой на пожарную службу, ещё 97 пострадали.
Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Они допускают, что число пострадавших и погибших может вырасти.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 были зафиксированы к востоку от Тайваня. Позже метеорологи уточнили, что магнитуда была оценена в 7,7. В результате происшествия ряд зданий разрушились. Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было зафиксировано 25 лет назад — в 1999 году.