Число жертв мощного землетрясения на Тайване выросло до 10

Число жертв мощнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване выросло до десяти. Об этом пишет Центральное телевидение Китая со ссылкой на экстренные службы острова.

Что касается пострадавших, то, как сообщили в экстренном штабе по ликвидации последствий стихийного бедствия, их число выросло до 963. Больше всего среди них жителей города Синьбэй — 248 — и восточной провинции Хуалянь — 176. Ещё минимум 143 человека заблокированы в труднодоступных районах и ждут помощи экстренных служб.