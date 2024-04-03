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3 апреля, 13:57

Число жертв мощного землетрясения на Тайване выросло до 10

Последствия землетрясения на Тайване. Обложка © ТАСС / EPA / THE CENTRAL NEWS AGENCY

Последствия землетрясения на Тайване. Обложка © ТАСС / EPA / THE CENTRAL NEWS AGENCY

Число жертв мощнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване выросло до десяти. Об этом пишет Центральное телевидение Китая со ссылкой на экстренные службы острова.

Что касается пострадавших, то, как сообщили в экстренном штабе по ликвидации последствий стихийного бедствия, их число выросло до 963. Больше всего среди них жителей города Синьбэй — 248 — и восточной провинции Хуалянь — 176. Ещё минимум 143 человека заблокированы в труднодоступных районах и ждут помощи экстренных служб.

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Напомним, 3 апреля на Тайвань обрушилось мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. Их магнитуда, по данным японских специалистов, составила порядка 7,7 балла. На острове разрушен ряд зданий. Сейсмологи успели зафиксировать около 60 афтершоков.

Матвей Константинов
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