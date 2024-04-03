"Капец как шатало": Землетрясение на Тайване выгнало россиянку из душа и загнало под стол

Россиянке с двумя детьми пришлось спасаться от землетрясения на Тайване. Женщина услышала подземные толчки около восьми утра и сразу побежала успокаивать проснувшихся детей. Сначала Валентина подумала, что это будет не сильное землетрясение, но толчки вверх-вниз всё усиливались, было трудно стоять на ногах.

В результате землетрясения на Тайване десять человек погибло, более 900 пострадали. Множество зданий разрушено. Видео © X / myteks

Женщина спряталась с детьми под столом. По словам россиянки, квартиру шатало около десяти минут, затем, спустя ещё минут десять, толчки повторились, но они были уже гораздо слабее. После случившегося Валентина устроила перекличку в чате русскоговорящих жителей Тайваня, они сразу же начали уточнять, пострадал ли кто-то из знакомых и какая помощь требуется.

"Сильно! Капец как сильно! Я в душе была, думала, сначала не сильно пошатает, как в предыдущий раз, а оно всё сильнее и сильнее становилось, выключила воду и выскочила, как есть. Скользко, я вся намыленная, в распорку пыталась выйти из ванной, поскользнулась. Дети проснулись, начали кричать, я — к ним, земля из-под ног уходит, побежали под стол…" — рассказала очевидица телеграм-каналу SHOT.