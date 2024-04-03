"Капец как шатало": Землетрясение на Тайване выгнало россиянку из душа и загнало под стол
Живущая на Тайване россиянка рассказала, как с детьми спаслась от землетрясения
В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © ТАСС / EPA
Россиянке с двумя детьми пришлось спасаться от землетрясения на Тайване. Женщина услышала подземные толчки около восьми утра и сразу побежала успокаивать проснувшихся детей. Сначала Валентина подумала, что это будет не сильное землетрясение, но толчки вверх-вниз всё усиливались, было трудно стоять на ногах.
В результате землетрясения на Тайване десять человек погибло, более 900 пострадали. Множество зданий разрушено. Видео © X / myteks
Женщина спряталась с детьми под столом. По словам россиянки, квартиру шатало около десяти минут, затем, спустя ещё минут десять, толчки повторились, но они были уже гораздо слабее. После случившегося Валентина устроила перекличку в чате русскоговорящих жителей Тайваня, они сразу же начали уточнять, пострадал ли кто-то из знакомых и какая помощь требуется.
"Сильно! Капец как сильно! Я в душе была, думала, сначала не сильно пошатает, как в предыдущий раз, а оно всё сильнее и сильнее становилось, выключила воду и выскочила, как есть. Скользко, я вся намыленная, в распорку пыталась выйти из ванной, поскользнулась. Дети проснулись, начали кричать, я — к ним, земля из-под ног уходит, побежали под стол…" — рассказала очевидица телеграм-каналу SHOT.
Напомним, самое мощное за последние 25 лет землетрясение обрушилось на Тайвань 3 апреля. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. По данным японских сейсмологов, их магнитуда составила примерно 7,7. На острове разрушен ряд зданий, после стихийного бедствия зафиксировали около 60 афтершоков. По последней информации, погибло десять человек, пострадало более 930. О пострадавших россиянах не сообщалось.