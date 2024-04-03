"Чувствуешь себя муравьём": Россиянин рассказал, как пережил землетрясение на Тайване

Россиянин, находившийся на Тайване в момент мощного землетрясения, рассказал, что подземные толчки, по слухам, могут продлиться ещё три-четыре дня. Мужчина намерен купить палатку и жить в парке рядом с домом. По словам россиянина, стихийное бедствие случилось, когда он спал.

Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton

"Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило всё [ходуном]. Побежали к лестничной клетке, добежали — всё закончилось. Зашёл обратно. Через буквально 10 минут ещё раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли, позавтракали — ещё раз начало, но не сильно", — приводит слова очевидца телеканал "360".

Россиянин добавил, что его друг живёт рядом с эпицентром — и там очень страшно: "чувствуешь себя муравьём, как будто всё ходуном ходит".