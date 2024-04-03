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3 апреля, 10:38

"Чувствуешь себя муравьём": Россиянин рассказал, как пережил землетрясение на Тайване

Очевидец землетрясения на Тайване заявил, что толчки могут продлится ещё 3–4 дня

В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © X / UHN_Plus

В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © X / UHN_Plus

Россиянин, находившийся на Тайване в момент мощного землетрясения, рассказал, что подземные толчки, по слухам, могут продлиться ещё три-четыре дня. Мужчина намерен купить палатку и жить в парке рядом с домом. По словам россиянина, стихийное бедствие случилось, когда он спал.

Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton

"Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило всё [ходуном]. Побежали к лестничной клетке, добежали — всё закончилось. Зашёл обратно. Через буквально 10 минут ещё раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли, позавтракали — ещё раз начало, но не сильно", — приводит слова очевидца телеканал "360".

Россиянин добавил, что его друг живёт рядом с эпицентром — и там очень страшно: "чувствуешь себя муравьём, как будто всё ходуном ходит".

Волна землетрясений докатилась до Антальи
Волна землетрясений докатилась до Антальи

Напомним, самое мощное за последние 25 лет землетрясение обрушилось на Тайвань 3 апреля. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. По данным японских сейсмологов, их магнитуда составила примерно 7,7. На острове разрушен ряд зданий, после стихийного бедствия зафиксировали около 60 афтершоков. По последней информации, погибло девять человек.

Никита Никонов
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