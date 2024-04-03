"Чувствуешь себя муравьём": Россиянин рассказал, как пережил землетрясение на Тайване
Очевидец землетрясения на Тайване заявил, что толчки могут продлится ещё 3–4 дня
В результате землетрясений на Тайване разрушен ряд зданий. Обложка © X / UHN_Plus
Россиянин, находившийся на Тайване в момент мощного землетрясения, рассказал, что подземные толчки, по слухам, могут продлиться ещё три-четыре дня. Мужчина намерен купить палатку и жить в парке рядом с домом. По словам россиянина, стихийное бедствие случилось, когда он спал.
Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton
"Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило всё [ходуном]. Побежали к лестничной клетке, добежали — всё закончилось. Зашёл обратно. Через буквально 10 минут ещё раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли, позавтракали — ещё раз начало, но не сильно", — приводит слова очевидца телеканал "360".
Россиянин добавил, что его друг живёт рядом с эпицентром — и там очень страшно: "чувствуешь себя муравьём, как будто всё ходуном ходит".
Напомним, самое мощное за последние 25 лет землетрясение обрушилось на Тайвань 3 апреля. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. По данным японских сейсмологов, их магнитуда составила примерно 7,7. На острове разрушен ряд зданий, после стихийного бедствия зафиксировали около 60 афтершоков. По последней информации, погибло девять человек.