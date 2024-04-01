В Африке Boeing неудачно сел и врезался в ранее потерпевший крушение самолёт

Грузовой Boeing-727 совершил неудачную посадку в аэропорту южносуданского города Малакаль. Шасси самолёта коснулось земли за несколько метров до начала ВПП, в результате чего тот вылетел за пределы полосы, где столкнулся с другим ранее потерпевшим аварию авиалайнером. Подробностями инцидента со ссылкой на представителя воздушной гавани Бола Мийока Луалу поделилась радиостанция Radio Tamazuj.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате жёсткой посадки Boeing буквально разорвало на две части. Носовая часть самолёта протаранила крыло пассажирского MD-80, который тоже потерпел крушение из-за проблем с шасси в начале февраля.



