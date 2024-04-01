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1 апреля, 03:41

В Африке Boeing неудачно сел и врезался в ранее потерпевший крушение самолёт

Radio Tamazuj: Грузовой Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане

Boeing 727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Обложка © X / JACDEC

Boeing 727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Обложка © X / JACDEC

Грузовой Boeing-727 совершил неудачную посадку в аэропорту южносуданского города Малакаль. Шасси самолёта коснулось земли за несколько метров до начала ВПП, в результате чего тот вылетел за пределы полосы, где столкнулся с другим ранее потерпевшим аварию авиалайнером. Подробностями инцидента со ссылкой на представителя воздушной гавани Бола Мийока Луалу поделилась радиостанция Radio Tamazuj.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате жёсткой посадки Boeing буквально разорвало на две части. Носовая часть самолёта протаранила крыло пассажирского MD-80, который тоже потерпел крушение из-за проблем с шасси в начале февраля.

  • Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Фото © X / JACDEC
    Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Фото © X / JACDEC
  • Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Фото © X / JACDEC
    Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Фото © X / JACDEC

Boeing-727 потерпел аварию при посадке в Южном Судане. Фото © X / JACDEC

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"На борту самолёта находилось семь человек, включая шесть членов экипажа. Все они в хорошем состоянии, но один человек получил травмы", — уточнил собеседник Radio Tamazuj.

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Необычное ДТП с участием крупнейшего пассажирского лайнера Airbus 380-800 недавно произошло в аэропорту Домодедово. Самолёт был протаранен водовозом, водитель которого не смог совладать с управлением из-за внезапного инсульта.

Илья Пушкарев
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