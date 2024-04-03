Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване перевалило за тысячу
Последствия землетрясения на Тайване. Обложка © X / reallaughicon
На Тайване число пострадавших в результате мощнейшего землетрясения превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщили в экстренном штабе острова по ликвидации последствий ЧС.
Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton
"1011 получили ранения и 143 ожидают помощи", — говорится в заявлении.
До этого было известно о более чем 963 пострадавших — все они получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, 3 апреля на Тайвань обрушилось мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. Их магнитуда, по данным японских специалистов, составила порядка 7,7. На острове разрушен ряд зданий. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 10. Сейсмологи успели зафиксировать около 60 афтершоков.