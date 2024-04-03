Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване перевалило за тысячу

На Тайване число пострадавших в результате мощнейшего землетрясения превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщили в экстренном штабе острова по ликвидации последствий ЧС.

До этого было известно о более чем 963 пострадавших — все они получили травмы разной степени тяжести.