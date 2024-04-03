Сейсмолог объяснил, в чём неординарность тайваньского землетрясения

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли (ИФЗ) РАН Алексей Завьялов счёл неординарным землетрясение, произошедшее на Тайване. Как пояснил специалист, катаклизмы магнитудой выше восьми случаются на планете около раза в год, подобные тайваньскому — 17–18 раз, однако следует учитывать, что не все они затрагивают густонаселённые районы. При этом предсказать подобную трагедию даже в 2024 году весьма сложно.

Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton

"Земная кора, в которой накапливаются тектонические напряжения, время от времени находит "разрядку" в виде землетрясений. Но ни один профессиональный сейсмолог в мире до сих пор не может уверенно прогнозировать пик наступления этой "разрядки", — приводит kp.ru слова Завьялова.