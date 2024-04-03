Сейсмолог объяснил, в чём неординарность тайваньского землетрясения
Сейсмолог РАН Завьялов счёл неординарным землетрясение на Тайване
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли (ИФЗ) РАН Алексей Завьялов счёл неординарным землетрясение, произошедшее на Тайване. Как пояснил специалист, катаклизмы магнитудой выше восьми случаются на планете около раза в год, подобные тайваньскому — 17–18 раз, однако следует учитывать, что не все они затрагивают густонаселённые районы. При этом предсказать подобную трагедию даже в 2024 году весьма сложно.
Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton
"Земная кора, в которой накапливаются тектонические напряжения, время от времени находит "разрядку" в виде землетрясений. Но ни один профессиональный сейсмолог в мире до сих пор не может уверенно прогнозировать пик наступления этой "разрядки", — приводит kp.ru слова Завьялова.
Учёный отметил, что Тайвань находится в сейсмически опасной зоне, поэтому последующие толчки вполне возможны. Однако, чтобы понять, когда именно это произойдёт, нужно досконально изучать земную кору, ведь эпицентр прошедшего землетрясения находился в полутора километрах под водой.
Напомним, 3 апреля на Тайвань обрушилось мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. Их магнитуда, по данным японских специалистов, составила порядка 7,7. На острове разрушен ряд зданий. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 10, более 960 человек пострадали. Сейсмологи успели зафиксировать около 60 афтершоков.
X / mexnewz