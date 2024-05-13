МЧС раскрыло подробности пожара на теплоходе в Архангельске
МЧС: Людей внутри горящего в Архангельске судна "М.В. Ломоносов" нет
Людей внутри судна "М.В. Ломоносов", горящего в Архангельске, нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, обнародовав видео с места тушения возгорания.
"Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет", — уточнили в ведомстве.
По информации МЧС, с пламенем борются 37 специалистов и 10 единиц техники.
О возгорании на теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске Life.ru писал ранее. Сообщалось, что пожару присвоен ранг № 2.