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13 мая, 20:00

МЧС раскрыло подробности пожара на теплоходе в Архангельске

МЧС: Людей внутри горящего в Архангельске судна "М.В. Ломоносов" нет

Пожар на теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар на теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

Людей внутри судна "М.В. Ломоносов", горящего в Архангельске, нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, обнародовав видео с места тушения возгорания.

Пожар на теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

"Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет", — уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, с пламенем борются 37 специалистов и 10 единиц техники.

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О возгорании на теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске Life.ru писал ранее. Сообщалось, что пожару присвоен ранг № 2.

Оксана Попова
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