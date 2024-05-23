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Регион

Второй аэропорт Татарстана закрыл воздушное пространство из-за угроз безопасности

Аэропорт Нижнекамска ввёл временные ограничения на полёты вслед за Казанью

23 мая, 09:54
В Нижнекамске приостановил работу аэропорт. Обложка © freepik

В Нижнекамске приостановил работу аэропорт. Обложка © freepik

Приостановлена работа аэропорта в Нижнекамске. Причина не называется, но уточняется, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.

"С 12:00 (по Москве) для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска — он не принимает и не отправляет рейсы", — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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