Второй аэропорт Татарстана закрыл воздушное пространство из-за угроз безопасности Аэропорт Нижнекамска ввёл временные ограничения на полёты вслед за Казанью 23 мая, 09:54 В Нижнекамске приостановил работу аэропорт. Обложка © freepik

Приостановлена работа аэропорта в Нижнекамске. Причина не называется, но уточняется, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.

"С 12:00 (по Москве) для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска — он не принимает и не отправляет рейсы", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Рейсы временно не будут отправляться и приниматься.

Авторы Татьяна Миссуми