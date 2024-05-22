Минобороны: За ночь над Белгородской и Калужской областями уничтожено 4 БПЛА
За прошедшую ночь российские военнослужащие сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Калужской области", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
А вечером 21 мая украинский БПЛА был ликвидирован в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что это произошло над территорией Навлинского района.
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