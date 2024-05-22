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Регион
22 мая, 04:39

Минобороны: За ночь над Белгородской и Калужской областями уничтожено 4 БПЛА

За прошедшую ночь российские военнослужащие сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Калужской области", написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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А вечером 21 мая украинский БПЛА был ликвидирован в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что это произошло над территорией Навлинского района.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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