Минобороны: За ночь над Белгородской и Калужской областями уничтожено 4 БПЛА

За прошедшую ночь российские военнослужащие сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Калужской области", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.