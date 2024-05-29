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Регион
29 мая, 07:38

Школа в Белгородской области получила повреждения при ударе дрона ВСУ

В результате сброса взрывчатки с украинских БПЛА в селе Пороз Грайворонского округа Белгородской области повреждены здание школы и объект связи. Об этом пишет в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Ещё одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы — в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", — сообщил глава области.

По словам губернатора, дети в школе обучаются дистанционно. Кроме того, ещё один FPV-дрон украинской армии взорвался в селе Муром Шебекинского округа. Взрыв повредил частное домовладение. Никто из местных не пострадал. Сейчас на месте работают оперативники.

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Дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать посёлок Совхозный под Белгородом

Ранее ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по селу Щетиновка Белгородской области. В результате украинской атаки был ранен один мирный житель. Пострадавший мужчина сам добрался до больницы, где ему диагностировали осколочное ранение левого бедра.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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