Школа в Белгородской области получила повреждения при ударе дрона ВСУ
В результате сброса взрывчатки с украинских БПЛА в селе Пороз Грайворонского округа Белгородской области повреждены здание школы и объект связи. Об этом пишет в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Ещё одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы — в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", — сообщил глава области.
По словам губернатора, дети в школе обучаются дистанционно. Кроме того, ещё один FPV-дрон украинской армии взорвался в селе Муром Шебекинского округа. Взрыв повредил частное домовладение. Никто из местных не пострадал. Сейчас на месте работают оперативники.
Ранее ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по селу Щетиновка Белгородской области. В результате украинской атаки был ранен один мирный житель. Пострадавший мужчина сам добрался до больницы, где ему диагностировали осколочное ранение левого бедра.
Telegram / Настоящий Гладков