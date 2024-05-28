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Регион
Опубликовано 27 мая 2024, 22:12

Дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать посёлок Совхозный под Белгородом

Гладков: БПЛА-камикадзе ВСУ упал в посёлке Совхозном, пострадавших нет

Украинский беспилотник-камикадзе попытался атаковать посёлок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны РФ, добавил глава региона.

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Ранее Life.ru писал, что женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку в центре Грайворона. Она госпитализирована со сквозным ранением левой ноги.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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