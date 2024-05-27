Женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку под Белгородом
Стоянка в Грайвороне, на которую упал украинский беспилотник. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Мирная жительница пострадала в результате падения украинского беспилотника самолётного типа на стоянку в центре Грайворона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У неё сквозное ранение левой нижней конечности.
"Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал чиновник в телеграм-канале.
Также повреждено 13 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.
Напомним, в ночь на 27 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов России. В Минобороны отчитались об уничтожении 12 дронов над Орловской, Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем. В частности, противник пытался ударить по курортному Геленджику, два БПЛА упали, вызвав различные повреждения.