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Регион
27 мая, 08:06

Женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку под Белгородом

Стоянка в Грайвороне, на которую упал украинский беспилотник. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Стоянка в Грайвороне, на которую упал украинский беспилотник. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Мирная жительница пострадала в результате падения украинского беспилотника самолётного типа на стоянку в центре Грайворона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У неё сквозное ранение левой нижней конечности.

"Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал чиновник в телеграм-канале.

Также повреждено 13 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.

В Адыгее упал беспилотник
В Адыгее упал беспилотник

Напомним, в ночь на 27 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов России. В Минобороны отчитались об уничтожении 12 дронов над Орловской, Брянской, Белгородской областями и Краснодарским краем. В частности, противник пытался ударить по курортному Геленджику, два БПЛА упали, вызвав различные повреждения.

Матвей Константинов
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