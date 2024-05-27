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Регион
27 мая, 06:51

Украинские беспилотники попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

Минувшей ночью украинские беспилотники пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сколько именно было дронов, не уточняется.

"Все БПЛА подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Некоторые БПЛА всё же оставили последствия "на земле". Так, в селе Криница обломки повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья. На месте вспыхнул пожар, его устранили.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто в Белгородской области, пострадал водитель

Напомним, минувшей ночью ВСУ вновь атаковали территорию России с помощью беспилотников. В частности, в небе над Краснодарским краем сбили четыре дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Матвей Константинов
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