Украинские беспилотники попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике

Минувшей ночью украинские беспилотники пытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сколько именно было дронов, не уточняется.

"Все БПЛА подавлены силами ПВО... По предварительной информации, пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Некоторые БПЛА всё же оставили последствия "на земле". Так, в селе Криница обломки повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья. На месте вспыхнул пожар, его устранили.