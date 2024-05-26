Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:02

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто в Белгородской области, пострадал водитель

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на машину в Белгородской области

ВСУ атаковали два села Грайворонского городского округа с применением дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.

"Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство полностью сгорело", — написал чиновник в телеграм-канале.

Ещё два дрона атаковали село Новостроевка-Первая. Один из них влетел в частный дом, выбив окна, а также задев фасад и газовый котёл. Другой БПЛА повредил легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Силы ПВО России уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью
Силы ПВО России уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью

Напомним, сегодня ВСУ уже атаковали Белгородскую область. Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром под Шебекиным. Повреждено сельхозпредприятие, оно осталось без света. Пострадавших нет. Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Водитель остался цел.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров