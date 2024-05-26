Украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто в Белгородской области, пострадал водитель
Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на машину в Белгородской области
ВСУ атаковали два села Грайворонского городского округа с применением дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.
"Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство полностью сгорело", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ещё два дрона атаковали село Новостроевка-Первая. Один из них влетел в частный дом, выбив окна, а также задев фасад и газовый котёл. Другой БПЛА повредил легковой автомобиль. Пострадавших нет.
Напомним, сегодня ВСУ уже атаковали Белгородскую область. Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром под Шебекиным. Повреждено сельхозпредприятие, оно осталось без света. Пострадавших нет. Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в Шебекине. Водитель остался цел.
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