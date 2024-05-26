Украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто в Белгородской области, пострадал водитель

ВСУ атаковали два села Грайворонского городского округа с применением дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.

"Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство полностью сгорело", — написал чиновник в телеграм-канале.