Силы ПВО России уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале.

Богомаз дополнил, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на месте. В Минобороны подтвердили сведения об уничтожении дронов в регионе. Киевский режим попытался атаковать Брянскую область около 14:10 по московскому времени. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.