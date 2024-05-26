Силы ПВО России уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале.
Богомаз дополнил, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на месте. В Минобороны подтвердили сведения об уничтожении дронов в регионе. Киевский режим попытался атаковать Брянскую область около 14:10 по московскому времени. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.
А ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 мая системы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ над Курской областью. Все дроны были самолётного типа. Между тем ВСУ также попытались атаковать Орловскую область. В результате средства ПВО сбили три беспилотника.
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