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Регион
26 мая, 12:25

Силы ПВО России уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал глава региона в телеграм-канале.

Богомаз дополнил, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет. Экстренные службы работают на месте. В Минобороны подтвердили сведения об уничтожении дронов в регионе. Киевский режим попытался атаковать Брянскую область около 14:10 по московскому времени. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

А ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 мая системы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ над Курской областью. Все дроны были самолётного типа. Между тем ВСУ также попытались атаковать Орловскую область. В результате средства ПВО сбили три беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aappp

Дарья Нарыкова
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