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Регион
26 мая, 11:39

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Смирнов: Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 26 мая, обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал деревню Внезапное — работавший в поле механизатор получил контузию. А в селе Гордеевка вражеский дрон повредил два работающих в поле трактора. К счастью, механизаторы не пострадали. Смирнов пообещал помочь в ремонте имущества.

В двух курских сёлах вспыхнули пожары после атаки дронов ВСУ
В двух курских сёлах вспыхнули пожары после атаки дронов ВСУ

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за ночь российская система ПВО сбила 13 украинских дронов над Курской и Орловской областями. По словам Смирнова, над его регионом было уничтожено минимум семь беспилотников.

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Никита Осипов
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