Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Смирнов: Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 26 мая, обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, украинский беспилотник атаковал деревню Внезапное — работавший в поле механизатор получил контузию. А в селе Гордеевка вражеский дрон повредил два работающих в поле трактора. К счастью, механизаторы не пострадали. Смирнов пообещал помочь в ремонте имущества.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за ночь российская система ПВО сбила 13 украинских дронов над Курской и Орловской областями. По словам Смирнова, над его регионом было уничтожено минимум семь беспилотников.
Telegram / Zelenskiy / Official