Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 26 мая, обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Ранена местная жительница. Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — написал он в телеграм-канале.