За ночь над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ
Смирнов: Российская ПВО за ночь сбила семь беспилотников ВСУ в Курской области
В ночь на 26 мая в небе над Курской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, все дроны были самолётного типа. Российские средства противовоздушной обороны сбили их в Рыльском и Курчатовском районах области.
"Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу!" — заявил врио главы региона, предупредив местных жителей, что к сбитым БПЛА приближаться не стоит.
А накануне, 25 мая, Смирнов сообщал, что сразу два населённых пункта в Курской области были атакованы украинскими беспилотниками. Речь шла о сёлах Успеновка и Гордеевка.
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