За ночь над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ

В ночь на 26 мая в небе над Курской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, все дроны были самолётного типа. Российские средства противовоздушной обороны сбили их в Рыльском и Курчатовском районах области.

"Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу!" — заявил врио главы региона, предупредив местных жителей, что к сбитым БПЛА приближаться не стоит.