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Регион
26 мая, 03:56

За ночь над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ

Смирнов: Российская ПВО за ночь сбила семь беспилотников ВСУ в Курской области

В ночь на 26 мая в небе над Курской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, все дроны были самолётного типа. Российские средства противовоздушной обороны сбили их в Рыльском и Курчатовском районах области.

"Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу!" — заявил врио главы региона, предупредив местных жителей, что к сбитым БПЛА приближаться не стоит.

Атаку тремя дронами ВСУ пресекли ночью в Белгородской и Курской областях
Атаку тремя дронами ВСУ пресекли ночью в Белгородской и Курской областях

А накануне, 25 мая, Смирнов сообщал, что сразу два населённых пункта в Курской области были атакованы украинскими беспилотниками. Речь шла о сёлах Успеновка и Гордеевка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Алексей Соловьёв
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