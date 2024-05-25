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Регион
25 мая, 15:33

В двух курских сёлах вспыхнули пожары после атаки дронов ВСУ

Смирнов: Дроны ВСУ атаковали сёла Успеновка и Гордеевка в Курской области

Сразу два населённых пункта в Курской области были атакованы украинскими беспилотниками. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня украинские дроны атаковали сёла Успеновка и Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, в Успеновке в результате вражеской атаки вспыхнуло здание бывшего клуба — пожарные уже наготове и приступят к ликвидации огня, когда позволит обстановка. А в Гордеевке в результате сброса взрывчатки с БПЛА загорелась машина. Собственнику авто будет оказана вся необходимая помощь, заверил врио губернатора.

А утром 25 мая Минобороны России заявило об уничтожении трёх беспилотников ВСУ над российскими регионами. По данным ведомства, два дрона были сбиты над Белгородской областью, ещё один — над Курской.

Жительница Курской области получила ранения, наступив на взрывное устройство
Жительница Курской области получила ранения, наступив на взрывное устройство
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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