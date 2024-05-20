Жительница Курской области получила ранения, наступив на взрывное устройство

В Курской области жительница села Гордеевка Кореневского района получила ранение, наступив на взрывное устройство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. Что это было за устройство, он не уточнил.

"Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Он также призвал всех жителей быть внимательными и не прикасаться к найденным предметам, поскольку это крайне опасно. В случаях обнаружения подобных предметов Смирнов настоятельно рекомендовал вызывать полицию. А в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Ранения получили два человека.