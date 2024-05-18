Один коммунальщик погиб при подрыве служебной машины дроном ВСУ под Курском

Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на коммунальную машину в деревне Городище Курской области, ещё один ранен. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался <...> Ещё один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь", — информирует чиновник.

Раненого мужчину в ближайшее время доставят в Рыльскую ЦРБ.