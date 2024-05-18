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18 мая, 09:02

Один коммунальщик погиб при подрыве служебной машины дроном ВСУ под Курском

Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на коммунальную машину в деревне Городище Курской области, ещё один ранен. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался <...> Ещё один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь", — информирует чиновник.

Раненого мужчину в ближайшее время доставят в Рыльскую ЦРБ.

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Ранее сегодня сообщалось, что 11 мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела города Скадовска Херсонской области со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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