Атаку тремя дронами ВСУ пресекли ночью в Белгородской и Курской областях

В минувшую ночь ВСУ вновь пытались совершить террористические атаки на объекты, которые находятся на российской территории. Для этого использовались беспилотники самолётного типа, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области", — сообщает пресс-служба ведомства.