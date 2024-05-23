Беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородчиной силами ПВО

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ нанести удар по территории России. Для атаки киевский режим задействовал дрон самолётного типа, который был сбит в небе над Белгородчиной в 21:00.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в военном ведомстве.