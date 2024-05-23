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Регион
23 мая, 19:20

Беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородчиной силами ПВО

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ нанести удар по территории России. Для атаки киевский режим задействовал дрон самолётного типа, который был сбит в небе над Белгородчиной в 21:00.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в военном ведомстве.

Над Белгородской областью за ночь сбили 35 снарядов от РСЗО и три дрона ВСУ
Над Белгородской областью за ночь сбили 35 снарядов от РСЗО и три дрона ВСУ

Без работы в четверг не остались и экипажи систем ПВО в Татарстане, которые сбили ещё один БПЛА. Роль дрона исполнял переделанный легкомоторный самолёт А-22.

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Илья Пушкарев
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