Беспилотник самолётного типа уничтожен над Белгородчиной силами ПВО
Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ нанести удар по территории России. Для атаки киевский режим задействовал дрон самолётного типа, который был сбит в небе над Белгородчиной в 21:00.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в военном ведомстве.
Без работы в четверг не остались и экипажи систем ПВО в Татарстане, которые сбили ещё один БПЛА. Роль дрона исполнял переделанный легкомоторный самолёт А-22.
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