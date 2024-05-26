За ночь системы ПВО сбили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями
За минувшую ночь, 26 мая, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 25 мая, ВСУ настойчиво пытались атаковать Белгородскую область. Ещё ночью в небе над регионом сбили два беспилотника. Днём целями дронов становились сельхозпредприятие и Шебекино. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск. Позднее удар снова пришёлся по Шебекину, также пострадал грузовой автомобиль, работавший в поле. Ещё три "птички" сбили около 14:00. В самом Белгороде вечером прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун". Жертвами ударов ВСУ стали четыре человека.
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