За ночь системы ПВО сбили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями

За минувшую ночь, 26 мая, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — говорится в сообщении.