Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 05:11

За ночь системы ПВО сбили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями

За минувшую ночь, 26 мая, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — говорится в сообщении.

В Адыгее упал беспилотник
В Адыгее упал беспилотник

Напомним, вчера, 25 мая, ВСУ настойчиво пытались атаковать Белгородскую область. Ещё ночью в небе над регионом сбили два беспилотника. Днём целями дронов становились сельхозпредприятие и Шебекино. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск. Позднее удар снова пришёлся по Шебекину, также пострадал грузовой автомобиль, работавший в поле. Ещё три "птички" сбили около 14:00. В самом Белгороде вечером прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampire и одна противокорабельная ракета "Нептун". Жертвами ударов ВСУ стали четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Происшествия
  • Политика
  • Курская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров