В Белгороде прогремело около 20 взрывов, работает ПВО

В Белгороде прогремело порядка 20 взрывов, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, в небе видны следы от ракет ПВО, а через уличные громкоговорители жителям сообщают о ракетной опасности.