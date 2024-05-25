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Регион
25 мая, 19:23

В Белгороде прогремело около 20 взрывов, работает ПВО

В Белгороде прогремело порядка 20 взрывов, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, в небе видны следы от ракет ПВО, а через уличные громкоговорители жителям сообщают о ракетной опасности.

В 22:09 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что в административном центре региона и прилегающем районе объявлена воздушная тревога.

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Ранее глава Белгородской области сообщил, что в регионе при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала девятилетняя девочка. Это произошло, когда беспилотник влетел в движущийся автомобиль. В Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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