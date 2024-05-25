В Белгороде прогремело около 20 взрывов, работает ПВО
В Белгороде прогремело порядка 20 взрывов, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам очевидцев, в небе видны следы от ракет ПВО, а через уличные громкоговорители жителям сообщают о ракетной опасности.
В 22:09 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что в административном центре региона и прилегающем районе объявлена воздушная тревога.
Ранее глава Белгородской области сообщил, что в регионе при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала девятилетняя девочка. Это произошло, когда беспилотник влетел в движущийся автомобиль. В Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
ТАСС / Николай Гынгазов