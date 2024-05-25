Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом
Гладков: Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом, пострадал ребёнок
Украинский дрон-камикадзе атаковал машину в Белгородской области, в результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребёнка осколочное ранение левой голени", — написал он в телеграм-канале, добавив, что пострадавшую госпитализировали, а машина сгорела полностью.
Кроме того, в хуторе Панков Шебекинского округа дроны-камикадзе устроили атаку на частный дом, хозпостройку и три транспортных средства, впоследствии они загорелись. Ещё одно авто было повреждено в результате другого взрыва. По словам Гладкова, пострадавших при атаке нет.
В субботу, 25 мая, ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Так, под удар попал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал. Затем ВСУ атаковали кафе. А при ударе дронов-камикадзе по селу Безымено сгорела "газель". Обошлось без пострадавших. При очередной атаке дрона-камикадзе на Шебекино пострадала женщина.
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