Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал машину в Белгородской области, в результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребёнка осколочное ранение левой голени", — написал он в телеграм-канале, добавив, что пострадавшую госпитализировали, а машина сгорела полностью.