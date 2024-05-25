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Регион
25 мая, 18:17

Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом

Гладков: Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом, пострадал ребёнок

Украинский дрон-камикадзе атаковал машину в Белгородской области, в результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребёнка осколочное ранение левой голени", — написал он в телеграм-канале, добавив, что пострадавшую госпитализировали, а машина сгорела полностью.

В двух посёлках Белгородской области загорелись дома после обстрелов ВСУ
В двух посёлках Белгородской области загорелись дома после обстрелов ВСУ

Кроме того, в хуторе Панков Шебекинского округа дроны-камикадзе устроили атаку на частный дом, хозпостройку и три транспортных средства, впоследствии они загорелись. Ещё одно авто было повреждено в результате другого взрыва. По словам Гладкова, пострадавших при атаке нет.

В субботу, 25 мая, ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Так, под удар попал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал. Затем ВСУ атаковали кафе. А при ударе дронов-камикадзе по селу Безымено сгорела "газель". Обошлось без пострадавших. При очередной атаке дрона-камикадзе на Шебекино пострадала женщина.

Два человека погибли, 10 ранены после обстрела ВСУ из РСЗО села под Белгородом
Два человека погибли, 10 ранены после обстрела ВСУ из РСЗО села под Белгородом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Никита Осипов
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