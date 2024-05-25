"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
Гладков: При ударе дронов-камикадзе ВСУ по селу Безымено сгорела "газель"
Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Безымено в Белгородской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в результате падения обоих беспилотников с их последующей детонацией полностью сгорела "газель". К счастью, обошлось без пострадавших.
Несколькими часами ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, однако у машины повреждён кузов и выбито лобовое стекло. А до этого стало известно, что ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области. На месте вспыхнул пожар, но его быстро потушили.
Telegram / Zelenskiy Official