"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Безымено в Белгородской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате падения обоих беспилотников с их последующей детонацией полностью сгорела "газель". К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколькими часами ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, однако у машины повреждён кузов и выбито лобовое стекло. А до этого стало известно, что ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области. На месте вспыхнул пожар, но его быстро потушили.