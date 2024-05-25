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Регион
25 мая, 10:46

"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Гладков: При ударе дронов-камикадзе ВСУ по селу Безымено сгорела "газель"

Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Безымено в Белгородской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате падения обоих беспилотников с их последующей детонацией полностью сгорела "газель". К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколькими часами ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, однако у машины повреждён кузов и выбито лобовое стекло. А до этого стало известно, что ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области. На месте вспыхнул пожар, но его быстро потушили.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали кафе в Белгородской области
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали кафе в Белгородской области
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Telegram / Zelenskiy Official

Наталья Исакова
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