ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали кафе в Белгородской области
ВСУ снова атаковали Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника
ВСУ вновь атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет.
"В результате его падения с последующей детонацией повреждена кровля городского кафе... На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Кроме того, в районе села Борисовка Волоконовского района вражеский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, работавший в поле. В кабине вспыхнул огонь, его оперативно потушили. Никто не пострадал.
Напомним, 25 мая ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Так, ночью в небе над регионом сбили два беспилотника, днём ещё один атаковал сельхозпредприятия. Также целью стало Шебекино. Но на этом противник не успокоился. Очередная атака была совершена около 11:00 мск, а следующая — уже через 30 минут.
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