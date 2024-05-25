ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали кафе в Белгородской области

ВСУ вновь атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет.

"В результате его падения с последующей детонацией повреждена кровля городского кафе... На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.