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Регион
25 мая, 10:16

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали кафе в Белгородской области

ВСУ снова атаковали Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника

ВСУ вновь атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет.

"В результате его падения с последующей детонацией повреждена кровля городского кафе... На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того, в районе села Борисовка Волоконовского района вражеский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, работавший в поле. В кабине вспыхнул огонь, его оперативно потушили. Никто не пострадал.

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Напомним, 25 мая ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Так, ночью в небе над регионом сбили два беспилотника, днём ещё один атаковал сельхозпредприятия. Также целью стало Шебекино. Но на этом противник не успокоился. Очередная атака была совершена около 11:00 мск, а следующая — уже через 30 минут.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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