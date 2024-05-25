Ещё один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в субботу, 25 мая, сбили ещё один украинский дрон над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
"В 11:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, 25 мая Вооружённые силы Украины уже атаковали Белгородскую область при помощи дронов. Так, ночью системы ПВО сбили два беспилотника. Днём ещё один атаковал сельхозпредприятия. Под удар попал город Шебекино. По данным Минобороны РФ, одна из попыток атаковать РФ была совершена около 11:00 по московскому времени.
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