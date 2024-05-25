Украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, однако у машины повредился кузов и выбило лобовое стекло. На месте работают спецслужбы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды за утро 25 мая атаковали город Шебекино с помощью беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.

"В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование", — написал Гладков в телеграм-канале, отметив, что на месте работают оперативные службы.