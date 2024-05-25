Украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области
ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Целью стало сельскохозяйственное предприятие. Пострадавших нет, однако на месте вспыхнул пожар.
"В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия <...> Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, минувшей ночью Киев снова пытался атаковать территорию России. Так, в Белгородской области системы ПВО сбили два беспилотника. Ещё один дрон перехватили над Курской областью.
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