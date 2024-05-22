ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при обстреле Моспина в ДНР

Украинские военные впервые с начала спецоперации обстреляли территорию ДНР при помощи ракет MGM-140 ATACMS. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Последствия атаки ВСУ по Пролетарскому району Донецка (пос. Моспино). Видео © Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

"Противник впервые применил по территории Донецкой Народной Республики ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью. Это первое применение данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики", — говорится в телеграм-канале СЦКК.

В результате вражеской атаки пострадали шесть человек: мужчины 1992, 1954, 1977, 1968 г.р. и женщины 1971 и 1968 г.р. Кроме того, уничтожены около десяти жилых частных домов.