Афганский "привет": Украина впервые применила это грозное оружие для обстрела Макеевки

Украинская армия впервые применила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Об этом сообщило в четверг, 16 мая, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Новое оружие было применено для обстрела Макеевки, под ударом оказался Червоногвардейский район.

На месте обстрела обнаружены фрагменты от непосредственного модуля планирования данной ракеты, а также фрагменты двигателя. На нём чётко видно маркировку производителя, серию, номер партии и дату выпуска.

"Впервые вооружённые формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М270", — сообщается в телеграм-канале СЦКК.

Бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) — оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group, которые модифицировали "бомбу малого диаметра", добавив ракетный двигатель. Оружие запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. Максимальный радиус поражения — 150 км. Стоимость одной бомбы SDB оценивается в 40 тысяч долларов. Украине они достались "в наследство" после завершения войны в Афганистане.