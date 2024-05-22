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22 мая, 12:32

Военкор снял видео обстрела ВСУ FPV-дроном дома под Авдеевкой, находясь внутри

Военный корреспондент Андрей Филатов снял на видео удары Вооружённых сил Украины FPV-дронами и минами по зданию в ДНР, в котором он работал. Уникальные кадры удалось запечатлеть во время операции российских войск по освобождению Авдеевки.

Военкор показал обстрел ВСУ дома, в котором он находился. Видео © Telegram / RT на русском

На снятых военкором RT кадрах видно, как в постройку влетают несколько беспилотников, а потом рядом падает авиабомба и совершается выстрел из миномёта. Сам дом используется в качестве командно-наблюдательного пункта бойцами отряда "Шторм" 114-й бригады и 1-го армейского корпуса, они занимают здание уже восемь месяцев.

За это время позиция вынесла удары не только БПЛА и авиабомб, но и снарядов из крупнокалиберной артиллерии. Что самое потрясающее — почти никто из занимавших дом российских военнослужащих не был ранен. И во многом благодаря распоряжению командира с позывным Белый вырыть внутри здания блиндажи, в которых бойцы и прятались при обстрелах.

Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР
Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР

А на днях российские средства ПВО поразили французскую ракету SCALP над посёлком Юбилейный, который находится в пригороде Луганска. Этот момент удалось снять на камеру, на опубликованных кадрах видно, как летящая украинская ракета взрывается в небе с огненной вспышкой и клубами дыма.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Юрий Лысенко
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