Военкор снял видео обстрела ВСУ FPV-дроном дома под Авдеевкой, находясь внутри

Военный корреспондент Андрей Филатов снял на видео удары Вооружённых сил Украины FPV-дронами и минами по зданию в ДНР, в котором он работал. Уникальные кадры удалось запечатлеть во время операции российских войск по освобождению Авдеевки.

Военкор показал обстрел ВСУ дома, в котором он находился. Видео © Telegram / RT на русском

На снятых военкором RT кадрах видно, как в постройку влетают несколько беспилотников, а потом рядом падает авиабомба и совершается выстрел из миномёта. Сам дом используется в качестве командно-наблюдательного пункта бойцами отряда "Шторм" 114-й бригады и 1-го армейского корпуса, они занимают здание уже восемь месяцев.

За это время позиция вынесла удары не только БПЛА и авиабомб, но и снарядов из крупнокалиберной артиллерии. Что самое потрясающее — почти никто из занимавших дом российских военнослужащих не был ранен. И во многом благодаря распоряжению командира с позывным Белый вырыть внутри здания блиндажи, в которых бойцы и прятались при обстрелах.