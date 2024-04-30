Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР

Российские военные продолжают сокращать численность ВСУ на подконтрольных Украине территориях ДНР, применяя для нанесения ударов беспилотники. Силу этого оружия на себе недавно испытали подразделения противника около Белогоровки и в Серебрянском лесничестве, передаёт военкор RT Влад Андрица.