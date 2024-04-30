Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 00:54

Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР

Российские военные продолжают сокращать численность ВСУ на подконтрольных Украине территориях ДНР, применяя для нанесения ударов беспилотники. Силу этого оружия на себе недавно испытали подразделения противника около Белогоровки и в Серебрянском лесничестве, передаёт военкор RT Влад Андрица.

Военкор показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР. Видео © Telegram / RT на русском

По данным журналиста, отрядам ВСУ на этом участке фронта противостоит группа Амура в составе спецназа "Ахмат". Поддержку подразделению оказывают бойцы 7-й бригады 2-го армейского корпуса.

Сальдо: ВС РФ уничтожили операторов БПЛА и САУ ВСУ на правом берегу Днепра
Сальдо: ВС РФ уничтожили операторов БПЛА и САУ ВСУ на правом берегу Днепра

Украинские военные продолжают нести огромные потери на всей линии фронта, ежесуточно сдавая выгодные рубежи под натиском ВС РФ. По боевикам "работают" авиация, реактивные системы залпового огня и артиллерия.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров