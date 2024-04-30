Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР
Российские военные продолжают сокращать численность ВСУ на подконтрольных Украине территориях ДНР, применяя для нанесения ударов беспилотники. Силу этого оружия на себе недавно испытали подразделения противника около Белогоровки и в Серебрянском лесничестве, передаёт военкор RT Влад Андрица.
Военкор показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР. Видео © Telegram / RT на русском
По данным журналиста, отрядам ВСУ на этом участке фронта противостоит группа Амура в составе спецназа "Ахмат". Поддержку подразделению оказывают бойцы 7-й бригады 2-го армейского корпуса.
Украинские военные продолжают нести огромные потери на всей линии фронта, ежесуточно сдавая выгодные рубежи под натиском ВС РФ. По боевикам "работают" авиация, реактивные системы залпового огня и артиллерия.
Telegram / RT на русском