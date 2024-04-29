Российские бойцы "Запада" выбили мотопехоту ВСУ с выгодных рубежей

Группировка войск ВС РФ "Запад" заняла более выгодные позиции и нанесла удары по личному составу и технике ВСУ. Урон был нанесён 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своём телеграм-канале.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка ДНР, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва ЛНР", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, были отражены три атаки 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии неподалёку от населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.