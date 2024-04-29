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29 апреля, 10:31

Российские бойцы "Запада" выбили мотопехоту ВСУ с выгодных рубежей

Группировка войск "Запад" отразила три атаки ВСУ и уничтожила до 40 бойцов

Группировка войск ВС РФ "Запад" заняла более выгодные позиции и нанесла удары по личному составу и технике ВСУ. Урон был нанесён 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своём телеграм-канале.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка ДНР, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва ЛНР", сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, были отражены три атаки 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии неподалёку от населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Ранее солдаты группировки войск "Запад" успешно дали отпор трём контратакам ВСУ. ВС РФ удалось занять более выгодные огневые позиции, а украинская армия потеряла 270 бойцов, бронетранспортёр, восемь автомобилей, 155-мм американскую гаубицу М198 и 130-мм пушки М-46.

Обложка ©

t.me / ombr59

Владимир Озеров
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