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29 апреля, 10:41

Подразделения Южной группировки разгромили ВСУ и улучшили положение по переднему краю

МО: ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки потеряли 395 военных

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение на фронте, а также успешно ударили по живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины в районах Красногоровки и Константиновки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Life.ru писал, что за прошлую неделю ВСУ потеряли более 3890 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки ВС России в ДНР. Кроме того, враг лишился четырёх танков, девяти боевых бронированных машин, 51 автомобиля, 22 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходной артиллерийской установки Paladin производства США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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