Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение на фронте, а также успешно ударили по живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины в районах Красногоровки и Константиновки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.