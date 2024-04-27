ВСУ за неделю потеряли почти четыре тысячи военнослужащих в ДНР

За минувшую неделю ВСУ потеряли более 3890 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки ВС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник лишился четырёх танков, девяти боевых бронированных машин, 51 автомобиля, 22 орудий полевой артиллерии, в том числе американской самоходной артиллерийской установки "Paladin" и пяти гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD", и 22 полевых склада боеприпасов.

Кроме того, нанесено поражение двух аэромобильным, четырём штурмовым и десяти механизированным бригадам ВСУ в районах Андреевки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Максимильяновки, Миньковки, Парасковиевки, Спорного и Острого, а недалеко от Богдановки, Георгиевки, Победы, Красногоровки, Часов Яра и Красного — отражены 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад армии противника.

"Подразделения <...> освободили населённые пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника", — добавили в ведомстве.