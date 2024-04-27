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27 апреля, 12:59

Сырский: На фронте для ВСУ складывается сложная ситуация

Сырский: Ситуация для ВСУ складывается сложная и с тенденцией к обострению

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСКИЙ

На фронте для ВСУ складывается сложная ситуация, признал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — сказал военачальник.

Также, по словам главкома ВСУ, он обозначил партнёрам Незалежной потребности в ракетах, боеприпасах и технике.

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Ранее власти ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ в районе Бердычей под Авдеевкой. По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, противник испытывает проблемы с логистикой, а также подвозом боекомплекта и провизии.

Матвей Константинов
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