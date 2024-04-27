Сырский: На фронте для ВСУ складывается сложная ситуация

На фронте для ВСУ складывается сложная ситуация, признал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — сказал военачальник.

Также, по словам главкома ВСУ, он обозначил партнёрам Незалежной потребности в ракетах, боеприпасах и технике.