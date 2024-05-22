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Регион
22 мая, 12:16

"Был ядовитый дым": Жители Запорожья массово попали в больницы с удушьем и рвотой после удара ВСУ

Жители Каменки-Днепровской столкнулись с симптомами отравления после удара ВСУ

Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области столкнулись с тяжёлыми симптомами отравления после очередного удара ВСУ натовскими снарядами. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменки-Днепровской, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесён удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: "Дыма было очень много, и какой-то ядовитый дым". Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", пояснил он в беседе с РИА "Новости".

К слову, эти симптомы могут проявляться при применении химического оружия, в чём уже не раз были замечены ВСУ. В прошлый раз они атаковали им Семёновку Донецкой Народной Республики (ДНР). По словам пострадавших, гражданские после удара жаловались на проблемы с дыханием, рвоту и сильный кашель.

Паралич дыхания и сердца: Подполковник раскрыл принцип действия "фабричного" химоружия ВСУ
Паралич дыхания и сердца: Подполковник раскрыл принцип действия "фабричного" химоружия ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / Katarzyna Mazurowska

Андрей Бражников
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