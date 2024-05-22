Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области столкнулись с тяжёлыми симптомами отравления после очередного удара ВСУ натовскими снарядами. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменки-Днепровской, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесён удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: "Дыма было очень много, и какой-то ядовитый дым". Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".